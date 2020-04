Eddie Vedder foi um dos destaques do Kokua Festival, um festival de música virtual organizado por Jack Johnson.

Munido de uma guitarra elétrica, o vocalista dos Pearl Jam interpretou dois temas: 'Far Behind', da banda-sonora de "O Lado Selvagem", e 'Constellations', juntamente com Johnson.

Veja aqui a atuação de Eddie Vedder: