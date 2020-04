Morreu José Baltazar, primeiro baixista dos Tarantula, histórica banda do heavy metal em Portugal. O músico integrou a formação do grupo do Porto desde meados dos anos 80, tendo entrado nos dois primeiros álbuns, "Tarantula", de 1987, e "Kingdom of Lusitania", de 1990.

Em 1987, numa fanzine do grupo citada pela revista Loud, o baixista descreveria o seu primeiro disco como “um verdadeiro balde de água fria na cabeça de muita gentinha”, referindo-se ao incremento de qualidade que os Tarantula emprestaram à cena metal nacional na década de 80.

A notícia do seu falecimento chega através dos Tarantula, numa mensagem assinada pela atual formação, liderada desde o início dos anos 80 pelos irmãos Luís e Paulo Barros.

A homenagem dos Tarantula ao seu antigo baixista fez-se também na página oficial do grupo, onde foram recuperadas várias fotos da passagem de Baltazar pelo grupo.

Não foram reveladas as causas de morte do músico.