Miley Cyrus foi a convidada musical surpresa do mais recente episódio do programa "Saturday Night Live", que foi gravado à distância.

Filmando-se junto de uma fogueira, a cantora interpretou, de forma bastante sentida, o clássico 'Wish You Were Here', dos Pink Floyd.

Não é a primeira vez que Miley se "atira" a lendas do rock: no passado, a autora de 'Wrecking Ball' interpretou temas como 'Comfortably Numb', também dos Pink Floyd, ou 'Black Dog', dos Led Zeppelin.

Veja a atuação de Miley Cyrus: