Corria o ano de 2005 e o buzz em torno de uma jovem banda chamada Arctic Monkeys começava a intensificar-se. A poucos dias de lançarem 'I Bet You Look Good on the Dancefloor', canção que os tirou definitivamente do anonimato, Alex Turner e companhia subiram ao palco do London Astoria para perto de uma hora de um concerto intenso, que pode ser visto na íntegra abaixo.

Em destaque, claro, estiveram algumas das canções que a banda incluiria no álbum de estreia, "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", editado em janeiro de 2006. Além de 'I Bet You Look Good on the Dancefloor', tocaram 'When the Sun Goes Down', 'Still Take You Home' ou 'The View from the Afternoon'.

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Fake Tales of San Francisco

Still Take You Home

The View From the Afternoon

From the Ritz to the Rubble

You Probably Couldn't See for the Lights But You Were Staring Straight at Me

Perhaps Vampires Is a Bit Strong But...

Dancing Shoes

Red Light Indicates Doors Are Secured

Mardy Bum

When the Sun Goes Down

A Certain Romance