Em 1992, Tom Jones participou na minisérie "The Right Time", do canal britânico ITV, onde explicou aos telespetadores as raízes da música pop, da gospel à soul, da música country ao R&B.

O cantor teve a seu lado várias figuras de peso, como Stevie Wonder ou Joe Cocker, mas o episódio com David Gilmour, dos Pink Floyd, continua a pautar pela estranheza.

Nesse episódio, a dupla interpretou 'Purple Rain', clássico de Prince, com Gilmour a "emprestar" a sua forma idiossincrática de tocar ao solo de guitarra da canção.

O resultado pode ser visto aqui: