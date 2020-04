Como forma de ajudar os fãs a permanecer em casa durante o período de isolamento, os Pink Floyd irão disponibilizar, todas as semanas, um concerto seu em formato streaming.

Após terem partilhado "PULSE" na passada sexta-feira, a banda britânica voltou à carga com outro espetáculo mítico: "Live at Pompeii", filme-concerto editado em 1972.

"Live at Pompeii" encontra-se disponível no YouTube, mas apenas durante 24 horas - pelo que tem até às 17h deste sábado (em Portugal continental) para o ver.

Do alinhamento fazem parte vários temas presentes nos primeiros discos dos Pink Floyd, como 'Careful With That Axe, Eugene', 'A Saucerful of Secrets', 'Set the Controls For the Heart of the Sun' e 'Echoes'.

Veja aqui "Live at Pompeii":