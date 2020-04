O rapper Post Malone deu esta sexta-feira um concerto especial de quarentena, interpretando exclusivamente temas clássicos dos Nirvana.

O concerto serviu, também, para ajudar a Organização Mundial de Saúde no combate à Covid-19, tendo sido angariados mais de 2 milhões de dólares (1,8 milhões de euros).

Durante o espetáculo, Post Malone contou com um convidado especial na bateria: Travis Barker, dos Blink-182. Confira o alinhamento e veja aqui o concerto:

Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

Drain You

Come As You Are

Lounge Act

School

Heart Shaped Box

Something In The Way

About A Girl

Stay Away

Lithium

Breed

On A Plain

Very Ape

Territorial Pissings

In Bloom