Foi a 29 de janeiro de 1983 que José Afonso se despediu dos palcos lisboetas com uma memorável esgotada atuação no Coliseu dos Recreios - poucos meses depois daria o seu último concerto de sempre, no Coliseu do Porto. Morreria quatro anos depois, a 23 de fevereiro de 1987.

Consigo em Lisboa, numa atuação de duas horas que passou por hinos como 'Os Vampiros', 'Canção de Embalar' ou, claro, 'Venham Mais Cinco'. No final, 'Grândola, Vila Morena' levou ao palco amigos como Fausto, Sérgio Godinho, Vitorino, Júlio Pereira ou Otelo Saraiva de Carvalho.