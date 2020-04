No ano antes de "Ten", o álbum de estreia dos seus Pearl Jam, chegar às lojas, Eddie Vedder ainda subia ao palco com os seus Bad Radio, quarteto funk rock que durou quatro anos mas nunca chegou a editar um álbum (apenas gravaram maquetas).

No enérgico concerto de 40 minutos que pode ver no vídeo abaixo, Vedder e os colegas estão em palco no Bacchanal, em San Diego, na Califórnia, a falar sobre as necessidades da classe média e a apresentar temas como 'Homeless' ou 'Crossroads'.

What the Funk

Answer

Crossroads

Just a Book

Money

Homeless

Believe You Me

What

Waste My Days