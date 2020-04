Os Foo Fighters disponibilizaram o espetáculo que deram no Hyde Park, em Londres, em 2066.

O concerto fez parte da digressão em torno de "In Your Honor", e contou com as primeiras partes dos Queens of the Stone Age, Motörhead, Angels & Airwaves e Juliette And The Licks.

Do alinhamento fazem parte temas como 'All My Life', 'Times Like These' e 'Everlong', e ainda dois momentos especiais: 'Shake Your Blood', do projeto Probot, com Lemmy Kilmister e 'We Will Rock You' e 'Tie Your Mother Down' com membros dos Queen.

Veja aqui: