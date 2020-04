O cantautor norte-americano Will Oldham, também conhecido como Bonnie 'Prince' Billy, surpreendeu os fãs portugueses ao publicar, no Instagram, uma versão de 'Grândola, Vila Morena', na véspera das celebrações do 25 de abril.

Oldham é um dos nomes mais sonantes da folk independente dos anos 90, e ajudou Angel Olsen, que tocou na sua banda, a afirmar-se na música.

O cantautor é bem conhecido do público português, tendo atuado em Portugal por diversas vezes, a última das quais em 2014, em Braga e Lisboa.

Veja o vídeo: