101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Sôdade', Cesária Évora

(1992)



Cesária Évora recusava-se quase terminantemente a falar português. Fazia gala em se expressar no seu crioulo materno. Por revolta colonial, por ter sido a França a descobri-la para o mundo, por sentir necessidade de ser a embaixadora do seu povo assolado pela angústia de partir desejando ficar e desejando ficar tendo de partir. Por angústia, fosse como fosse – percebia-se. Num programa de Herman José, o humorista, num gesto forçado de diplomacia, alavancou que Cabo Verde estava na moda. Cabo Verde sempre esteve na moda para os cabo-verdianos, respondeu Cize.

Cesária Évora não era uma mulher da CPLP. Não era sequer uma mulher dos PALOP. Cesária Évora era uma mulher do Mindelo, da sua ilha de São Vicente. São Vicente é uma ilha seca, agreste, madrasta como a maioria das ilhas do arquipélago, mas São Vicente é uma ilha mágica, inspiradora. Não foram com certeza os corsários que por lá se acomodaram que inspiraram as raízes culturais do Mindelo. Talvez a praia da Lajinha. Talvez o Monte Cara. Talvez a baía de Porto Grande. Talvez o seu ar fresco e tropical e das gentes que aí nascem. Facto é que a ilha de São Vicente poderia estar na América do Sul, noutro hemisfério – não fosse o português balanceado que é o crioulo. São Vicente é uma África morna, de ventos leves e temperaturas amenas. O Mindelo faz o transbordo para o melhor de cada um.

E foi nesta ilha de B. Leza que Cesária Évora nasceu, cresceu e da qual nunca se conseguiu e nunca se quis apartar. Aí se revelou ainda imatura mas o destino das tentações, dos encargos e da sensatez – que em nada têm de incongruente em conjunto - fizeram Cize interromper uma visibilidade local durante 20 anos para regressar para uma apoteose planetária. A estória não se conta tão simples assim: os amores, os filhos, a família, a sobrevivência forçada a quase ditarem um destino certo de uma mulher cativa numa ilha longe.

Em cada esquina do Mindelo ouve-se violinos, violas e vozes quentes, ainda hoje. Em cada esquina do Mindelo, não só nos estabelecimentos elegantes da Rua de Lisboa (especialmente fora da Rua de Lisboa), ouve-se a morna, a coladeira, bebe-se grogue, dança-se funaná. E Cesária Évora, com apelido de uma terra que nunca conhecera, de uma terra que trouxera os ferrinhos e a gaita para a música que sentia – cantava onde quer que fosse, com a mesma simplicidade: uma serenata no Lombo ou num auditório em Tóquio. De preferência descalça. Haveria aliás de ficar para sempre conotada como la diva aux pieds nus. Custou-lhe calçar os sapatos que o frio da Europa impunha.

Nem sempre quem mais nos estima consegue mais fazer por nós. E B. Leza, Francisco Xavier da Cruz, o poeta maior de Cabo Verde, o poeta paralítico de vigor poético, viu a sua diva esvair-se e confinar-se às noites errantes do Mindelo – para cursar, muitos anos mais tarde, os grandes palcos do mundo. É Bana, outro mindelense, já com arraiais assentes em Lisboa, na rua do Sol ao Rato, no seu Monte Cara, albergue de cabo-verdianos e amantes portugueses da cachupa e da morna, quem convida uma vencida Cesária a cantar na sua casa.

E é aí que Cize volta a brilhar, como 20 anos antes, junto de um mágico da guitarra, Paulino Vieira, e de um visionário da música de Cabo Verde, José da Silva, o Djô. Um destino que parecia traçado e é agora infletido para fora do Mindelo e para fora de Lisboa, cidades onde tudo começara enfim. Paris, pois então. Paris como o início da Cesária planetária, como a embaixadora da morna, de Cabo Verde. Perpassando bem mais do que B. Leza, mais do que Bana, mais do que Travadinha. O mundo, impulsionado pelo advento da world music, estava já preparado para aquela voz celestial, doce, sincera, suave. E para aqueles cavaquinhos. E aquelas violas

Depois do mundo, África. Só depois de África, Portugal. A entoar Sôdade, como hino da África lusófona – a canção que era uma ode outrossim aos emigrantes cabo-verdianos que partiam para outras paragens. A canção fora uma oferenda de armando Soares a alguns amigos da ilha de S. Nicolau que partiam para São Tomé para trabalhar nas roças de cacau e café. Uma canção com uma letra elementar que ganha enfim corpo com a palavra que lhe dá título e sobretudo pelo vigor que Cesária lhe dá. Porque cantada por outros facilmente se torna numa canção morrenta, com pouca história que contar e pouco que extrair.

Os seus pés descalços pisaram palcos nos cinco continentes. Continuou todavia com os seus pés descalços bem assentes no chão que estava a pisar. Nunca relegando as suas origens, fazendo cada vez mais gala dessas origens. De cada vez que estava longe se sentia mais perto do seu Mindelo. Quando deixou de cantar, não houve despedidas. Foi de vez. Poucas semanas até ao fim.

O Mindelo de hoje, a ilha de São Vicente, todo o Cabo Verde, merecem ter tido Cesária Évora. E a sua escassa extensão, e a sua insularidade, e as suas agruras por falta de chuva, e a sua alma, e a sua coragem de ficar, e a sua coragem de sair, e o tanto que fazem do nada, fazem com que Cesária Évora tenha merecido o povo que teve. E que, também por ela, se possa dizer com autoridade que Cabo Verde sempre esteve na moda para os cabo-verdianos.

Desde que saiu do Mindelo, a sua voz passou a ser parte do vocabulário de quem a ouviu e ouve, de quem a viu, dos palcos que pisou – que é afinal a essência de Cabo Verde.

Si bô 'squecê

'M ta 'squecê

Até dia

Qui bô voltà

