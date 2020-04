Os Radiohead partilharam mais uma gravação de um concerto seu, parte do seu projeto de arquivo, no YouTube, que pretende ajudar os fãs a suportar o período de distanciamento social.

Esta quinta-feira, a banda disponibilizou o espetáculo que deu em Buenos Aires, Argentina, a 24 de março de 2009, durante a digressão em torno de "In Rainbows".

Há algumas surpresas no alinhamento desse concerto, como a inclusão de 'Creep' (naquela era, uma verdadeira raridade), o lado B 'Go Slowly' e ainda uma versão de 'Song to the Siren', de Tim Buckley.

Veja aqui o concerto: