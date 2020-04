Morreu o rapper norte-americano Fred the Godson, vítima da Covid-19. Tinha 35 anos.

O músico havia partilhado uma fotografia sua, a 6 de abril, que o mostrava no hospital e ligado a um ventilador. Segundo a revista Complex, o seu estado de saúde estava a evoluir favoravelmente, mas o vírus levou a melhor esta quinta-feira.

Fred the Godson era uma das maiores figuras do rap de Nova Iorque, tendo colaborado, ao longo da sua carreira, com nomes como Cam'ron, Busta Rhymes, Waka Flocka Fame, Diddy ou Meek Mill, entre outros.

No início deste ano, o músico lançou 'Training Day', projeto a meias com Jay Pharoah.

Nas redes sociais, são já muitos os colegas rappers, como Nas, a lamentar a morte de Fred the Godson.