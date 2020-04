Lizzo e SZA juntaram-se para uma sessão de meditação online, com a ajuda de flauta, taças tibetanas e cristais. A acompanhar o momento de relaxamento, para aliviar a ansiedade provocada pelo isolamento em tempos de pandemia de Covid-19, estiveram mais de 11 mil seguidores.

Esta quarta-feira, as duas artistas juntaram-se num live de Instagram que durou 45 minutos e durante os quais Lizzo tocou a sua famosa flauta e SZA as taças tibetanas como forma de tranquilizar os fãs. Veja um excerto no vídeo abaixo.