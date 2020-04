Com os espetáculos de música ao vivo em pausa, multiplicam-se as propostas para celebrar o 25 de Abril com concertos vistos em casa.

Seguem-se algumas das iniciativas previstas para os próximos dias:



Grândola

Nas redes sociais da autarquia, será transmitida uma programação especial. Na noite de 24 de Abril, às 22h, há um concerto de Luís Galrito. Na iniciativa Dá Mais Força à Liberdade - Mensagens para Grândola, artistas portugueses e estrangeiros em confinamento partilham mensagens para Grândola. A partir das 21h, na sexta e no sábado, participam Mário Lúcio (Cabo Verde), The Last Internationale (EUA), Golosa la Orquestra (Chile), Sérgio Godinho, Carlão, Rui Reininho, Samuel, Afonso Dias, Albano Nunes, António Manuel Ribeiro, Luis Galrito, António Duarte, Rui Pato, Grafonola Voadora, Viriato Teles e José Fanha.



Seixal à Janela Com Abril

Da programação da câmara do Seixal consta um concerto de Diogo Piçarra. A 24 de abril, na página da autarquia, às 21h30.



Branko e Dino D'Santiago

Em Lisboa, a Avenida da Liberdade ficará vazia, mas a celebração acontece online. Branko e Dino D'Santiago unem as vozes. Em direto nas redes sociais da Câmara de Lisboa, a 25 de Abril, a partir das 14h30.



Festival Wash Your Hands Say Yeah

De forma a combater a solidão de quem está em casa e chamar a atenção para a precariedade em que vivem muitos artistas, o festival Wash Your Hands Say Yeah terá uma edição especial a 25 de Abril, das 16h em diante. Participam The Last Internationale, António Manuel Ribeiro, Sam Alone, Mitó, Paulo Lázaro, The Baggios, Tren Go! Sound System e Valu, com apresentação de Nuno Calado. Pode ver aqui.



Paulo Praça canta clássicos de Abril

Paulo Praça é um dos convidados da Câmara Municipal de Vila do Conde. A partir de sua casa, e juntamente com André Lima e Pedro Zappa, Paulo Praça irá adaptar clássicos de José Afonso, Fausto e José Mário Branco. No Facebook da câmara.



Festival Liv(r)e

12 artistas protagonizarão concertos de 30 minutos cada, que podem ser vistos na página de Facebook d' A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria.

Confirmados estão Clã, Galandum Galundaina, João Berhan, Adélia, João Francisco, Pedro Mestre, Mariana Root, Edgar Valente, Quiné Teles, Tiago Sami Pereira, Tiago Jesus e Vasco Ribeiro.



A 24, 25 e 26 de Abril: horários na página acima.



Abril no Bairro

"8 artistas 8 canções para celebrar a liberdade" é o mote do evento "Abril no Bairro", que terá lugar nas redes sociais, dias 24 e 25 de Abril.

Participam Jorge Palma, Blind Zero, Pedro Moutinho, Joana Alegre, Rui David, The Happy Mess, Vicente Palma e Zeca Medeiros.

O público poderá assistir no Facebook de cada artista, entre as 21h30 e as 22h15 de sexta-feira e sábado.



Stereossauro no concerto 25 de Abril Jovem

No dia 24 de abril, a partir das 22h, Stereossauro dá um concerto em direto, que pode ser visto no seu Instagram.

"Espera-se um tributo à música de intervenção, em particular ao legado de José Afonso", anuncia a Câmara das Caldas da Rainha, localidade da qual Stereossauro é natural.

Carlos do Carmo e Camané

Como parte da programação Abril em Lisboa #emcasa, será transmitida uma compilação das atuações de Carlos do Carmo e Camané na iniciativa Fado no Castelo. Dia 26 de abril às 21h.



Sérgio Godinho, Mário Laginha e outros

Nas comemorações da data, pela Câmara Municipal de Oeiras, há concertos de Paulo de Carvalho (23h) e Bárbara Tinoco (23h), a 24 de Abril, e um recital de José Fanha (15h), Mário Laginha (16h) e Katia Guerreiro (18h). Sérgio Godinho transmite uma mensagem especial às 00h de 25 de Abril. Nas redes sociais da autarquia. O espetáculo de Paulo de Carvalho será também transmitido pelas câmaras da Marinha Grande e da Amadora.

Lisboa Capital República Popular (Musicbox)

Homenagem a José Mário Branco, naquele que é o primeiro 25 de Abril desde a sua morte. As suas canções serão revisitadas por Fado Bicha, Lavoisier, Luís Severo, Marinho, Mr. Gallini e Selma Uamusse. Ao longo d dia 25, nas redes sociais e no site do Musicbox.

Luísa Sobral e Salvador Sobral

Os irmãos darão um concerto conjunto, a 26 de abril, pelas 21h30. Pode ser visto no Instagram de Luísa Sobral e no Facebook de Salvador Sobral. Os músicos apelam ao público para que faça doações, a entregar na íntegra para as equipas artísticas e técnicas de ambos (músicos, agentes, técnicos, produtores), agora sem trabalho e sem qualquer rendimento.



Festival à Janela, Almada

Mariza, Noiserv e Legendary Tigerman participam num projeto de vídeo-performance, com projeção de espetáculos audiovisuais em alguns edifícios do centro de Almada e do Monte da Caparica; a 24 e 25 de Abril e 30 de Abril e 1 de Maio.

Grândola, Vila Morena

A Associação 25 de Abril apela aos portugueses para que cantem, no sábado às 15h, "às janelas ou às varandas", 'Grândola, Vila Morena".