Se não podemos ir até aos Pearl Jam, vêm os Pearl Jam até nós. A banda norte-americana irá disponibilizar a "Gigaton Visual Experience" em modo streaming, já que os planos para a exibir em cinemas por todo o mundo foram cancelados devido à pandemia.

A "Gigaton Visual Experience" funde as canções do novo disco dos Pearl Jam, "Gigaton", a vários cenários visuais criados pela Evolve, responsáveis pelo videoclip para 'Dance of the Clairvoyants'.

O streaming estará disponível a partir desta sexta-feira, na Apple TV, e será gratuito durante os próximos sete dias, em mais de 100 países.

O produtor Josh Evans disse, em comunicado, sentir-se "entusiasmado pelos fãs poderem mergulhar no som e ouvir a profundidade e as camadas destas canções e performances". "É uma forma única de viver este álbum", acrescentou.

A "Gigaton Visual Experience" estará disponível em formato Dolby Atmos e Dolby Vision. Findos os sete dias gratuitos, os utilizadores da Apple TV poderão comprar ou alugar o filme.