Os Evanescence estão de volta aos discos. A banda norte-americana está a preparar o lançamento de um novo álbum, "The Bitter Truth", o primeiro de material original desde "Evanescence", de 2011.

O grupo divulgou recentemente um novo single, 'Wasted On You', que mantém a sonoridade gótica e heavy metal que os caracterizou desde sempre.

"Gravámos esta música até não podermos voltar ao estúdio, e terminámo-la de forma remota, partilhando ficheiros e fazendo chamadas telefónicas", explicou a vocalista Amy Lee, em comunicado.

"Melhorar as misturas, acrescentar vozes de fundo, criar o vídeo e a capa do disco a partir de casa... Para mim, tem sido como água no deserto, uma luz em tempos de escuridão".

"Ainda estamos a compor e temos muito trabalho por fazer neste álbum, mas desta vez quisemos lançar as canções individualmente, à medida que as compomos, para viver no momento com os nossos fãs e a nossa música", acrescentou.

Ouça aqui 'Wasted On You':