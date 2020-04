A convidado do décimo quarto episódio do Posto Emissor é Manuela Azevedo. A carismática vocalista dos Clã fala sobre o novo disco da banda, pronto a sair, e da rotina que tem tido, com a família, desde que começou a pandemia de covid-19.

De sua casa, numa aldeia de Vila do Conde, Manuela Azevedo fala sobre a inspiração quase premonitória das canções de "Véspera", o álbum que os Clã tiveram de adiar mas querem lançar, se tudo correr bem ainda na primavera.

As primeiras impressões sobre o novo disco de Fiona Apple, o comentário dos promotores de espetáculos portugueses às declarações de António Costa ao Expresso e ainda os concertos "One World: Together At Home" e "Jersey For Jersey" são outros dos assuntos abordados no episódio desta semana do podcast da BLITZ.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.