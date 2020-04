A versão de 'Times Like These', dos Foo Fighters, assinada por uma série de músicos britânicos, contando também com a ajuda de Dave Grohl e Taylor Hawkins, foi esta tarde divulgada e já está disponível nas plataformas digitais.

Da extensa lista de cantores que participam na canção, fazem parte Dua Lipa, Chris Martin dos Coldplay, Rita Ora, Ellie Goulding, elementos dos Royal Blood, Biffy Clyro e 5 Seconds of Summer.

"Aprender a viver, a dar e a amar novamente são tudo coisas em que tenho pensado muito nestes tempos", disse DUA LIPA sobre a canção, "tem sido importante para mim estar em contacto com a minha família e amigos e encontrar novas formas de nos relacionarmos e estarmos lá uns para os outros mesmo quando não podemos estar fisicamente juntos. Apreciar as coisas pequenas da vida tem sido muito importante para mim e espero que esta versão traga alguma alegria e esperança a quem ouvir".

A iniciativa, integrada no 'Stay Home Live Lounge' da BBC, tem como intuito ajudar crianças que passam por necessidades, e não só, com o dinheiro que conseguir amealhar com vendas de streaming.

As organizações envolvidas são a Children in Need, Comic Relief e o fundo solidário criado pela Organização Mundial da Saúde em tempos de Covid-19.