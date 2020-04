Bruce Springsteen foi um dos nomes mais sonantes a participar no evento Jersey 4 Jersey, que juntou vários artistas do estado de Nova Jérsia com o objetivo de apoiar os mais afetados pela pandemia da Covid-19.

Acompanhado pela sua esposa, Patty Scialfa, o "Boss" interpretou dois temas: 'Land of Hope and Dreams' e 'Jersey Girl'.

Para além do músico, participaram neste evento nomes como Halsey, Bon Jovi, SZA ou Charlie Puth. Veja aqui a atuação de Bruce Springsteen: