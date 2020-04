Os Metallica acrescentaram mais um concerto às #MetallicaMondays, projeto em que disponibilizam, todas as semanas, um espetáculo para streaming.

Esta semana, a banda norte-americana recuou até 2015, partilhando o concerto que deu esse ano em Munique, alemanha.

No início do vídeo, o baixista Rob Trujillo faz uma pequena introdução: "Este é um espetáculo importante do nosso passado", diz.

A "culpa" é do alinhamento, que incluiu raridades e temas poucas vezes escutados ao vivo como 'Metal Militia', 'King Nothing' e 'Disposable Heroes'.

"O alinhamento é incrível. É um dos melhores de sempre. Têm de ver isto, só para ver o Lars de boca aberta, o que é sempre giro", garantiu.

Veja aqui o alinhamento completo e o concerto:

Fuel

For Whom the Bell Tolls

Metal Militia

King Nothing

Disposable Heroes

The Unforgiven II

Cyanide

Lords of Summer

Sad But True

The Frayed Ends of Sanity

One

Master of Puppets

Fight Fire with Fire

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy

Creeping Death

Nothing Else Matters

Enter Sandman