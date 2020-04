O próximo domingo vai contar com mais um grande concerto online: Michael Stipe, Patti Smith, Flea, Cat Power e Ben Harper são só alguns dos nomes que irão celebrar o 50º aniversário do Dia da Terra (que se cumpriu na passada quarta-feira), evento criado em nome da proteção ambiental.

O concerto terá início pelas 21h em Portugal continental, com transmissão direta na conta oficial da organização Pathway to Paris no Instagram.

"A humanidade enfrenta um futuro desconhecido. Temos que reconhecer o facto de que não podemos voltar ao nosso comportamento de antes", afirmou a organização, em comunicado.

"Mais que nunca, temos uma oportunidade para fazer uma grande mudança. As alterações climáticas são um problema global, e vimos, com a Covid-19, o que pode acontecer quando o mundo se junta verdadeiramente para arranjar soluções em tempos de crise".