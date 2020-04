Os fãs dos Beatles também terão direito a um "presente" especial durante o período de isolamento.

O YouTube irá transmitir, no próximo sábado, o filme "Yellow Submarine" com legendas das letras das canções, de forma a que todos as possam acompanhar a partir de casa.

Esta versão restaurada de "Yellow Submarine" data de 2018, tendo sido feita a pensar no 50º aniversário do seu lançamento.

O filme inclui temas clássicos dos Beatles, como 'Eleanor Rigby', 'When I’m Sixty-Four', 'Lucy In The Sky With Diamonds' ou 'All You Need Is Love'.

"Yellow Submarine" estará disponível a partir do canal de YouTube dos Beatles, ?as 17h de sábado, hora em Portugal continental.