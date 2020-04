Billie Eilish e o irmão Finneas juntaram-se para mais um concerto online e convidaram a mãe para se juntar a eles. Numa atuação de uma hora, a dupla apresentou uma versão intimista de 'Bad Guy' e temas como 'All the Good Girls Go to Hell', 'Ilomilo' ou 'Everything I Wanted'.

A descontração dos irmãos, que se foram 'picando' ao longo da atuação, foi o que mais ressaltou, com Billie, a dada altura, a soltar um alto e violento arroto. O intuito do vídeo, integrado na série 'Pay it Forward' era não só celebrar o Dia da Terra, que se celebrou esta quarta-feira, como também ajudar a apoiar os pequenos negócios locais. Veja abaixo, na íntegra.