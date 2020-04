Tiago Bettencourt anunciou o lançamento de um novo álbum. "2019 Rumo ao Eclipse" será editado brevemente e conterá 'Trégua', o seu último single.

Em comunicado de imprensa, o músico português referiu-se a este novo disco de forma enigmática, dizendo que "todos os [s]eus álbuns são um labirinto, este é só mais um".

O sucessor de "A Procura", de 2017, já tem também um pequeno teaser disponível no YouTube, acompanhado por um texto igualmente misterioso:

No ano de 2019 alguma vez sentiste que a tua vida te levou para sítios onde não querias ir? Sítios onde tudo à tua volta parecia um filme, um mau filme? E sentiste que nessa altura algo fez com que te separasses de ti? Para não teres de ser mesmo tu a entidade presente nesse mundo estranho? E que para viver a tua vida deixaste um outro, enquanto tu embarcaste numa viagem livre e leve que terminaria apenas depois de um magnífico eclipse que voltasse a arrumar o mundo.

Recorde-se que Tiago Bettencourt tem estado também ativo através do projeto "Tiago na Toca", que se estreou esta segunda-feira e que pode ser visto, todas as semanas, no seu Instagram.

Veja aqui o teaser: