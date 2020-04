Brian May, dos Queen, está com sérias dúvidas sobre se será seguro voltar aos concertos depois de controlada a pandemia de Covid-19. Em entrevista ao NME, o guitarrista também defende que os músicos se vão ver confrontados com questões éticas quando voltarem às digressões.

"Conseguimos reagendar os nossos concertos, mas pergunto-me se daqui a uns tempos não vamos estar a questionar-nos se será realmente uma boa decisão usar tantos recursos para andar de um lado para o outro", disse May, "e será que vai ser realmente seguro ter milhares de fãs juntos num mesmo sítio?".

O músico diz esperar que as "coisas se resolvam e tenhamos um antídoto para esta doença horrível e possamos recuperar uma espécie de normalidade que nos permite fazer concertos". Recorde-se que a digressão da banda com Adam Lambert foi recentemente adiada para o próximo ano.

"Tocar ao vivo é aquilo que fazemos melhor, mas penso definitivamente que vamos ter de olhar para a forma como a coisa é feita e não assumir que o coronavírus desapareceu e que vai tudo ficar bem para sempre", concluiu, "porque provavelmente não vai. Provavelmente, vamos ser confrontados com mais desafios".