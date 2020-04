O rapper Post Malone, que tinha concerto confirmado na edição deste ano do Rock in Rio-Lisboa, entretanto adiada para 2021, vai dar um concerto online e em direto totalmente dedicado a uma homenagem aos Nirvana esta sexta-feira, 24 de abril, a partir das 23h portuguesas, na sua página no YouTube.

Filmado a partir de casa, o espetáculo tem como intuito angariar dinheiro para o fundo criado pelas Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde com o objetivo de ajudar os afetados pela pandemia de Covid-19.

Segundo a Rolling Stone, a Google comprometeu-se a igualar qualquer doação feita no decorrer da atuação até ao limite máximo de 5 milhões de dólares (mais de 4 milhões e 600 mil euros).

Recorde-se que o artista norte-americano é fã confesso dos Nirvana, tendo já feito versões de clássicos como 'All Apologies' ou 'Lithium'. Malone tem também uma tatuagem na cara, com a inscrição 'Stay Away', que é o título de uma canção da banda de Kurt Cobain.