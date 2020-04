Impedidos de atuar no Brasil devido à pandemia da Covid-19, os Metallica decidiram compensar os fãs daquele país com um novo álbum ao vivo.

O disco, intitulado "Live in Brazil 93-17", reúne 18 temas gravados em concertos no Brasil desde 1993 até 2017.

Entre estes contam-se a interpretação dos Metallica do clássico 'Master of Puppets' no Rock In Rio 2013, ou a de 'Of Wolf And Man' em São Paulo, vinte anos antes.

No Facebook, a banda deixou uma mensagem em português, aos fãs: "Família Metallica! Hoje começaríamos em Porto Alegre nossos shows no Brasil, mas infelizmente foi preciso adiar. Por isso, temos um álbum ao vivo exclusivo para vocês com nossas músicas tocadas em shows de 1993 até 2017 em solo brasileiro".

A banda daria esta terça-feira início a uma nova digressão pelo Brasil, com um concerto em Porto Alegre. Seguir-se-iam Curitiba (quinta-feira), São Paulo (sábado) e Belo Horizonte (segunda). Todos estes concertos foram reagendados para dezembro.

"Live in Brazil 93-17" encontra-se disponível para escuta no Spotify e Apple Music, mas apenas em território brasileiro. Confira aqui o alinhamento:

Hardwired (São Paulo/Lollapalooza Brasil, 2017)

Master of Puppets (Rio de Janeiro/Rock in Rio, 2013)

The Four Horsemen (São Paulo, 2010)

The Thing That Should Not Be (Rio de Janeiro, 1999)

The Unforgiven (São Paulo, 1993)

That Was Just Your Life (São Paulo, 2010)

The End of the Line (Porto Alegre, 2010)

Bleeding Me (Rio de Janeiro, 1999)

Sad but True (São Paulo, 2014)

Of Wolf and Man (São Paulo, 1993)

Moth into Flame (São Paulo/Lollapalooza Brasil, 2017)

One (Rio de Janeiro/Rock in Rio, 2013)

For Whom the Bell Tolls (São Paulo, 2014)

Fade to Black (São Paulo, 1993)

Creeping Death (Porto Alegre, 1999)

Fight Fire with Fire (São Paulo, 2010)

Nothing Else Matters (Rio de Janeiro/Rock in Rio, 2015)

Enter Sandman (São Paulo/Lollapalooza Brasil, 2017)