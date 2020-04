Quatro anos após a morte de Prince, o concerto de homenagem ao músico que juntou, na cerimónia deste ano dos Grammys, vários nomes do rock e da pop foi transmitido na televisão norte-americana.

"Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince" contou não só com a presença de artistas ligados a Prince, como Sheila E., mas também com Foo Fighters, Beck, St. Vincent, Chris Martin ou John Legend, entre muitos outros.

Veja aqui algumas dessas performances: