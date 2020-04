Morreu o guitarrista Derek Jones, dos norte-americanos Falling In Reverse. Tinha 35 anos.

A notícia foi avançada pelo vocalista do grupo, Ronnie Radke, que não revelou as causas da morte de Derek.

"Nunca me esquecerei de quando me foste buscar à cadeia na tua carrinha velha, para darmos início aos Falling In Reverse", escreveu.

"O teu espírito estará ligado à música que eu escrever, para sempre. Descansa em paz. Estou desolado".

O guitarrista estava na banda desde 2010 e, para além de Ronnie, era o único membro constante dos Falling In Reverse. A banda tornou-se popular ao longo da última década devido à sua mistura de punk, metal e elementos da música eletrónica.

O último álbum dos Falling In Reverse, "Coming Home", data de 2017. A banda tem atualmente um single, 'Popular Monster', nos primeiros cinco lugares da tabela da Billboard relativa ao rock.