Continuam a ser anunciados mais festivais online.



A 24, 25 e 26 de abril, realiza-se o Festival Liv(r)e. Sempre pelas 21h30, com uma emissão especial no dia 25, às 17h30, o evento é uma parceria entre o Camaleão, a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria e a rádio 23 Milhas.

12 artistas protagonizarão estes concertos de 30 minutos cada, que podem ser vistos na página de Facebook d' A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria.

Confirmados neste festival estão Clã, Galandum Galundaina, João Berhan, Adélia, João Francisco, Pedro Mestre, Mariana Root, Edgar Valente, Quiné Teles, Tiago Sami Pereira, Tiago Jesus e Vasco Ribeiro.

"Pela palavra, pela composição ou pelo propósito das suas canções, foram selecionados pelos três organizadores para cantarem a liberdade", pode ler-se em comunicado.

Neste festival, estão assegurados pagamentos aos artistas, escreve-se ainda.



Lista completa dos artistas que participarão no Liv(r)e:



Clã (Vila do Conde)

Galandum Galundaina (Miranda do Douro)

João Behran (Lisboa)

Quiné Teles (Ílhavo)

João Francisco (Lousã)

Pedro Mestre (Castro Verde)

Adélia (Vimioso)

Mariana Root (Aljezur)

Tiago Sami Pereira (Guarda)

Tiago Jesus (Loures)

Edgar Valente (Covilhã)

Vasco Ribeiro (Loures)



Também os artistas da agência Bairro da Música se preparam para celebrar o 25 de abril.



"8 artistas 8 canções para celebrar a liberdade" é o mote do evento "Abril no Bairro", que terá lugar nas redes sociais, dias 24 e 25 de Abril.

Participarão neste evento Jorge Palma, Blind Zero, Pedro Moutinho, Joana Alegre, Rui David, The Happy Mess, Vicente Palma e Zeca Medeiros.

O público poderá assistir aos concertos no Facebook de cada artista, entre as 21h30 e as 22h15 de sexta-feira e sábado.

"Tendo como ponto de partida o tema da liberdade, cada artista/grupo vai partilhar uma canção que preparou especialmente para esta data", explica-se em comunicado.