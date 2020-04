A editora Warner e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciaram esta terça-feira o PlayOn Fest festival virtual que junta atuações de vários artistas em festivais como Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Primavera Sound e Rock In Rio, com o mote "a música não está cancelada".

O evento acontecerá de 24 a 26 de abril (sexta a domingo) e contará com um alinhamento de mais de 65 artistas do catálogo da Warner, "incluindo Ed Sheeran, Cardi B, Coldplay, Gucci Mane, Portugal. The Man, Saweetie, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, Bebe Rhexa, Roddy Ricch, Panic At The Disco, Janelle Monáe, Green Day, Ava Max, Kevin Gates, Alec Benjamin e muito mais", pode ler-se em comunicado.

"Todas as receitas arrecadadas com este evento beneficiarão diretamente a Organização Mundial da Saúde, cujo financiamento dos EUA foi recentemente suspenso", refere a organização.

O 'festival virtual' começa às 17h00 (hora portuguesa) de 24 de abril através desta ligação.