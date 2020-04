Com concertos adiados ou mesmo cancelados, muitos músicos têm pensado em novas formas de se manterem ativos e também de ajudarem os fãs.

Foi o que fez a banda norte-americana Thursday. Conta a Pitchfork que o grupo decidiu transformar as t-shirts que tinha para vender em máscaras, doando o tecido a empresas que fabricam estes equipamentos de proteção. No seu site, a banda começou também a vender máscaras de tecido com o seu símbolo, entregando as verbas angariadas ao pessoal médico.

O exemplo foi seguido pelos Taking Back Sunday, que venderam vários produtos do seu merchandising a preço reduzido, para poderem financiar e distribuir máscaras; a ideia já lhes permitiu enviar duas mil máscaras para hospitais nos estados do Ohio e Illinois.

Juntas, estas duas bandas já conseguiram oferecer 4500 máscaras ao pessoal médico de vários estados norte-americanos, diz a Pitchfork.

Outras bandas, como os My Chemical Romance, também estão a vender máscaras de tecido, para ajudar o fundo de ajuda às vítimas de covid-19; fontes ouvidas por esta reportagem avançam que a procura por fabrico de máscaras personalizadas tem aumentado.