Benjamim, convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falou sobre as mudanças que a crise causada pela covid-19 poderá vir ter no panorama da música ao vivo.

"Acho que as coisas vão começar a ficar mais locais. Não vai haver a banda americana [no festival], se calhar temos de fazer umas festas com o Luís Severo, o Samuel Úria, o Agir, o que for. A música portuguesa vai ter de se reinventar e dar resposta a isto, é um bom desafio".

