Deborra-Lee Furness, mulher de Hugh Jackman, recusou passar uma noite com Mick Jagger, dos Rolling Stones, antes de se casar com o ator, há 24 anos. A também atriz e realizadora australiana, hoje com 64 anos, diz que preferiu jantar com o agora marido.

A história foi contada pelo próprio Hugh Jackman num recente episódio do talk show de Jimmy Fallon, recordando que tudo se passou no início da relação, num jantar que realizou em sua casa e para o qual convidou outras 12 pessoas.

"A Deb recebeu uma chamada telefónica a meio do jantar. Estávamos em Melbourne, na Austrália, o telefone toca, ela atende e toda a gente se cala", descreve o ator, "ela pergunta 'quem?' e depois diz: 'o Mick Jagger está lá fora numa limusine e quer divertir-se comigo".

A recusa da atriz surpreendeu Jackman: "ouvi-a dizer 'podes dizer ao Mick que estou a jantar com o Hugh'. Em parte fiquei feliz, mas outra parte de mim penso 'devias ter ido'". Furness, contudo, não se arrependeu: "eu nem gosto de rock and roll, portanto não foi difícil recusar".