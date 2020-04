Mike Patton deu uma entrevista à Rolling Stone sobre a forma como está a lidar com o isolamento social a que obriga a covid-19.

O vocalista dos Faith No More e numerosos outros projetos revelou que tem estado em casa, a escrever. "Estou a trabalhar em vários discos ao mesmo tempo, o que não é incomum, mas é bom não ter distrações. Mas claro que a gravidade da situação faz com que as coisas sejam diferentes".

"Embora tenha a sorte de, se tudo correr bem, conseguir sobreviver a isto, tenho um ano de digressões com várias bandas todo cancelado e isso claro que me afeta, a mim, às bandas e aos fãs que possam ter comprado bilhete. É uma treta".

"Pessoalmente, este estilo de vida de ficar em casa não é muito diferente da minha rotina habitual, já que eu sou muito fechado e reservado. Mas às vezes é estranho. Por exemplo, quando quero ir a um restaurante com familiares ou amigos. Não posso. O que fazer? Ou nos adaptamos ou morremos".

Mike Patton partilhou ainda alguns dos discos "reconfortantes mas alucinatórios" que anda a ouvir, de Les Baxter, Ferrante & Teicher, André Popp ou Yma Sumac, entre muitos outros, e vários filmes, como "Ben-Hur", "The Shining" e a saga "O Padrinho".

Aos fãs, deixa a mensagem: "Aguentem-se. Vejam filmes épicos. Para mim, nesta altura têm de ser coisas com pelo menos três horas. Qualquer épico em que as pessoas andem de espada e sandálias ou histórias de gangsters - qualquer coisa capaz de absorver estas areias movediças em que vivemos".

Os Faith No More têm concerto marcado no NOS Alive, que continua marcado para julho, em Algés.