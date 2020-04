O rapper Lil Xan foi parar ao hospital no passado fim de semana depois de ter um ataque de pânico provocado pelo confinamento imposto pela pandemia de Covid-19.

Em declarações ao TMZ, o rapper de 23 anos explicou que foi de ambulância para o hospital depois de a mãe, com quem está isolado, ter ligado para as urgências ao ver o filho com alucinações.

Apesar de não se lembrar de quase nada, Xan explica que os médicos lhe disseram que tinha tido um ataque de pânico. O norte-americano lida com problemas de ansiedade há vários anos e diz que este episódio foi o pior.

Evitando ver as notícias e saindo de casa apenas para tarefas essenciais, o artista diz que o isolamento tem sido particularmente difícil porque não tem trabalho: os concertos foram cancelados e o novo álbum adiado.