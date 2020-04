Diogo Piçarra partilhou uma foto ternurenta com a sua filha, Penélope, que tem pouco mais de um mês.

"É ela quem me protege", legendou o cantor português, que no início de março foi pai pela primeira vez.

A bebé, que nasceu antes do tempo previsto, é fruto da relação do músico com a maquilhadora Mel Jordão.

Devido aos efeitos da pandemia, Piçarra viu ser cancelado um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 28 de março, tendo sido avançada uma nova data para o mesmo, 12 de setembro.