Os Bon Jovi cancelaram a sua próxima digressão, de forma a garantir que os fãs serão reembolsados do dinheiro gasto nos bilhetes.

A iniciativa da banda surge após a Ticketmaster ter atualizado a sua política de reembolso, permitindo-o apenas para os eventos que forem cancelados, e não para os que tenham sido adiados devido à pandemia da Covid-19.

O cancelamento, explicou a banda nas redes sociais, "irá permitir que os portadores de bilhetes obtenham um reembolso que os ajude a pagar as contas e ir à mercearia".

"Vocês estiveram sempre desse lado por nós, e nós estaremos cá sempre por vocês".

A nova digressão dos Bon Jovi, de apoio ao seu novo álbum de estúdio, "Bon Jovi: 2020", iria ter início a 10 de junho, com um concerto em Tacoma, no estado de Washington. A data de lançamento do disco mantém-se inalterada: 15 de maio.