Billie Joe Armstrong deu início a um novo projeto, que consiste na partilha de uma versão de uma canção diferente todas as semanas.

Intitulado "No Fun Mondays", o projeto começou de forma a ajudar os fãs de Billie Joe e dos Green Day a superar o período de isolamento.

Esta segunda-feira, o músico partilhou uma versão de 'That Thing You Do', êxito que a banda fictícia Wonders gravou em 1996.

O tema original foi composto por Adam Schlesinger, dos Fountains of Wayne, recentemente falecido, e faz parte da banda-sonora do filme "Tudo Por Um Sonho", a estreia de Tom Hanks enquanto realizador.

O vocalista dos Green Day partilhou a sua versão da canção, dedicando-a a Schlesinger. Ouça aqui: