Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert juntaram-se no Instagram para tocarem uma versão de um dos seus enormes êxitos, 'We Are the Champions'.

"You are the champions", escreveu Brian May no seu Instagram, elogiando os fãs com esta versão ligeiramente diferente da letra. "Esta versão é para todos vocês que fazem as coisas como deve ser".

Veja aqui. Recorde-se que Brian May tem estado muito ativo no seu Instagram, escrevendo sobre os perigos do novo coronavírus e apelando aos fãs para que se protejam.