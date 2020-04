Os Killers regressaram ao primeiro lugar da tabela de vendas nos Estados Unidos, treze anos após o terem conseguido pela primeira vez.

O novo single da banda de Brandon Flowers, 'Caution', chegou ao número um da tabela respeitante à chamada música alternativa, tal como 'When You Were Young' em 2006.

A banda bateu, assim, o recorde para o maior período entre canções que chegaram ao cimo da tabela: 13 anos e 6 meses. O recorde anterior pertencia a Beck, que esteve entre 2005 e 2017 sem um "número um".

'Caution' é o primeiro single do novo álbum de estúdio dos Killers, "Imploding the Mirage", editado a 29 de maio. Ouça-o aqui: