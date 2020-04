Nelly Cook, a filha de 10 anos do DJ e produtor inglês Norman Cook, mais conhecido como Fatboy Slim, já segue as pisadas do pai e partilhou um DJ set de 53 minutos enquanto Fat Girl Slim para celebrar a Páscoa em casa.

A jovem DJ fez assim a sua estreia a partir de casa no contexto do evento online Camp Bestival's Stay at Home Easter Sleepover, que decorreu a 11 de abril. O pai colaborou, ajudando-a por vezes a fazer as transições de canção para canção.

Siga o link para ver o DJ set de Fat Girl Slim.