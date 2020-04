As atuações de artistas como Paul McCartney, Rolling Stones, Lady Gaga, Eddie Vedder ou Billie Eilish, entre tantos outros, no evento One World: Together at Home foram gravadas e compiladas enquanto disco ao vivo.

O álbum já pode ser ouvidos em plataformas de streaming como o Spotify. Todas as verbas daí decorrentes serão entregues ao fundo de combate à covid-19.

O festival, no qual os artistas participaram de suas casas, já angariou quase 120 milhões de euros, graças a contribuições de grandes empresas e filantropos.

Além dos espetáculos que couberam na transmissão televisiva de duas horas, muitos outros artistas se juntaram à causa durante oito horas. Pode ver aqui a versão integral do concerto.