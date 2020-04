O festival "One World: Together at Home" angariou quase 120 milhões de euros, que serão agora utilizados no combate ao novo coronavírus.

Este número é avançado pela plataforma Global Citizen, que organizou o festival em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"É este o poder e o impacto do 'One World: Together at Home'", pode ler-se, numa curta mensagem deixada pela Global Citizen no Twitter.

"Obrigado, Lady Gaga, por teres ajudado a Global Citizen a criar este evento histórico. Mantenham-se fortes e seguros, em breve estaremos juntos".

A cantora, que foi curadora do festival, já tinha deixado uma mensagem emotiva de agradecimento, no Instagram. Voltou a fazê-lo, no Twitter:

"Sinto-me honrada por ter feito parte deste projeto. Obrigado à Global Citizen e à OMS. Adoro-vos", escreveu.