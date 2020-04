O festival "One World: Together at Home", que se realizou no passado fim de semana, juntou muito mais artistas do que aqueles que vimos no direto televisivo.

Ao longo de oito horas de atuações, o evento organizado por Lady Gaga na plataforma Global Citizen, com o objetivo de ajudar a Organização Mundial de Saúde e os profissionais de saúde no combate à pandemia de Covid-19, recebeu curtas intervenções de nomes como Kesha, Jessie J, Michael Bublé, Rita Ora com Liam Payne ou Annie Lennox.

Veja algumas das mais ​intensas nos vídeos abaixo.

Jessie J - 'Flashlight'

Michael Bublé - 'God Only Knows'

Kesha - 'Praying'

Jack Johnson - 'Better Together'

Rita Ora & Liam Payne - 'For You'

Ellie Goulding - 'Love Me Like You Do'

Adam Lambert - 'Superpower'

Annie Lennox - 'I Save the World Today'

Hozier - 'Take Me to Church'

Sheryl Crow - 'Everyday is a Winding Road'

Christine and The Queens - 'People, I've Been Sad'