Samuel Úria anunciou nas redes sociais o título do seu novo disco.

"Canções do Pós-Guerra" será apresentado ao vivo no Tivoli, em Lisboa, a 6 de outubro, e na Casa da Música, no Porto, a 7 do mesmo mês.

"Interrompo as fantasias de quarentena para planos pós-quarentena. O lançamento do meu disco tem novas datas, e há também já um título que se pode revelar. 'Canções do Pós-Guerra' não foi uma escolha premonitória, mas e que tal fingirmos que sim?", escreve o músico de Tondela.



Os bilhetes adquiridos para as datas de abril, entretanto adiadas, são válidos para outubro. Também o álbum estava previsto para este mês, devendo sair em data a confirmar.

"Canções do Pós-Guerra" tem produção de Miguel Ferreira e 'Fica Aquém' é o seu primeiro single.