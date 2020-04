Inicia-se hoje o festival "Compor em Casa", idealizado pela cantautora brasileira Tainá, e que tem como objetivo discutir e mostrar o processo de composição dos artistas.

O festival irá prolongar-se até ao dia 24 de abril, entre as 19h e as 22h, e poderá ser visto em direto através das contas oficiais no Instagram de cada um deste músicos.

"Estava pensando sobre composição desde que fiz o curso com o Mikkel Solnado, em que aprofundei mais o assunto. Qual o meu meio de inspiração? Escrevo a letra primeiro ou a harmonia? Foram dúvidas como essas que me levaram a criar este festival", explicou Tainá, que reside em Portugal.

Entre os músicos convidados estão nomes como Tiago Bettencourt, Carolina Deslandes e Márcia, entre outros. Veja aqui a programação completa:

20/4

19h Mikkel Solnado

20h Carolina Deslandes

21h Time For T

21/4

19h Agir

20h Joana Alegre

21h Phill Veras

22/4

19h Tiago Nacarato

20h Buba Espinho

21h Kell Smith

23/4

19h Léo Middea

20h Irma

21h Tiago Bettencourt

24/4

19h Márcia

20h Left

21h Mattu Alcântara