Charlie Puth foi um dos artistas participantes no festival "One World: Together at Home" mas, mais que a sua atuação, o que está a dar que falar é o facto de... não ter feito a cama.

O cantautor norte-americano, um dos primeiros a entrar em direto no festival, filmou-se a cantar 'See You Again' tendo como pano de fundo a cama desarrumada, o que já rendeu várias piadas nas redes sociais.

"Chamei a minha filha de 12 anos para vir ver o Charlie Puth. Ela disse-me que se ele não faz a cama, ela também não precisa de o fazer", escreveu uma fã.

Veja a atuação: